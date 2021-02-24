Україна оголосила підозри у справі "Приватбанку": з'явилася реакція США

Ексголові правління "Приватбанку" Олександру Дубілету та ще 2 високопосадовцям установи повідомили про підозру у розтраті чужого майна. На це вже відреагували у США.

Сполучені Штати Америки підтримують дії українських правоохоронців. Відповідну заяву опублікувало посольство США.

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"Вітаємо НАБУ, Офіс генпрокурора та Україну за рішучі дії проти колишніх посадовців "Приватбанку", яким повідомили підозри у розтраті мільйонів гривень платників податків", – мовиться у повідомленні.

Такі відважні дії є важливим кроком у боротьбі з корупцією,

– наголосили американські дипломати.

Топменеджерів банку підозрюють у розтраті чужого майна на суму 136 мільйонів гривень. Окрім Олександра Дубілета, фігурантами справи є також Володимир Яценко та Олена Бичихіна.

Що встановило слідство

У грудні 2016 року високопосадовці, усвідомлюючи, що "Приватбанк" буде визнаний неплатоспроможним та перейде під контроль держави, вирішили розтрати гроші фінустанови.

Мовиться про те, що вони протиправно нарахували та виплатили додаткову винагороду на користь пов'язаної з банком юридичної особи за наявними депозитними договорами з нею.