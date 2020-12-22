В уряді пояснили користь для України від очолювання Дунайської комісії
Україна у 2021 – 2023 роках очолюватиме Дунайську комісію. Міністр розвитку громад Олексій Чернишов переконаний: це сприятиме розвитку прикордонних регіонів на заході й півдні країни.
Розвиток українських регіонів не можна розглядати, як процес, що замикається тільки в межах конкретних територій. Про це Олексій Чернишов написав у своєму фейсбуці.
До слова Україна вперше за 70 років очолила Дунайську комісію
Доволі часто, а особливо це стосується прикордонних областей, ми координуємо його з нашими сусідами й використовуємо всі можливі міжнародні платформи, щоб вивчити їхній досвід,
– пояснив міністр.
Однією з таких платформ є стратегія Євросоюзу для Дунайського регіону. До неї входять 11 країн, а українська частина Стратегії охоплює Одеську, Івано-Франківську, Чернівецьку й Закарпатську області.
"Ми повністю усвідомлюємо відповідальність цієї місії, але разом з тим розуміємо й перспективи, які відкриються перед Україною, як країни, не є членом ЄС", – підкреслив Олексій Чернишов.
Він переконаний, що головування в комісії дозволить Україні підвищити міжнародний авторитет і значно підвищити рівень реалізації проєктів у низці сфер, які охоплює комісія:
- інфраструктура,
- екологія,
- соціально-економічна сфера.
Коротко про головування України в Дунайській комісії:
- Україна очолить Дунайську комісію на період 2021 – 2023 років.
- Очільницею комісії буде досвідчена українська дипломатка, посол України в Угорщині Любов Непоп.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що це сприятиме євроінтеграції та економічному розвитку України.
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