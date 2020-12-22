Україна у 2021 – 2023 роках очолюватиме Дунайську комісію. Міністр розвитку громад Олексій Чернишов переконаний: це сприятиме розвитку прикордонних регіонів на заході й півдні країни.

Розвиток українських регіонів не можна розглядати, як процес, що замикається тільки в межах конкретних територій. Про це Олексій Чернишов написав у своєму фейсбуці.

До слова Україна вперше за 70 років очолила Дунайську комісію

Доволі часто, а особливо це стосується прикордонних областей, ми координуємо його з нашими сусідами й використовуємо всі можливі міжнародні платформи, щоб вивчити їхній досвід,

– пояснив міністр.

Однією з таких платформ є стратегія Євросоюзу для Дунайського регіону. До неї входять 11 країн, а українська частина Стратегії охоплює Одеську, Івано-Франківську, Чернівецьку й Закарпатську області.

"Ми повністю усвідомлюємо відповідальність цієї місії, але разом з тим розуміємо й перспективи, які відкриються перед Україною, як країни, не є членом ЄС", – підкреслив Олексій Чернишов.

Він переконаний, що головування в комісії дозволить Україні підвищити міжнародний авторитет і значно підвищити рівень реалізації проєктів у низці сфер, які охоплює комісія:

інфраструктура,

екологія,

соціально-економічна сфера.

Коротко про головування України в Дунайській комісії: