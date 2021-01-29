Кремль не має політичної волі: Україна в ОБСЄ закликала розблокувати обмін полоненими

Україна закликала Росію розблокувати процес обміну полоненими. Наша держава готова продовжувати процедуру передачі утримуваних осіб без будь-яких попередніх передумов у нормандському та мінському форматах.
Джерело: Укрінформ
Глава української місії при ОБСЄ Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради організації заявив, що наразі процес повернення людей стоїть на місці через те, що у Кремля немає політичної волі.
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Дипломат також наголосив, що Росія має розблокувати питання відкриття КПВВ у Золотому та Щасті.
Євгеній Цимбалюк додав, що Україна повністю підтримує заклик ОБСЄ продемонструвати політичну волю задля швидкого досягнення домовленості про взаємне звільнення полонених за принципом "усіх на всіх", починаючи з "усіх підтверджених на всіх підтверджених".
Українська сторона готова продовжувати цей процес без будь-яких попередніх передумов у рамках встановлених форматів, тобто "нормандської четвірки" та Тристоронньої контактної групи,
– підсумував посол.