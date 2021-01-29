Україна закликала Росію розблокувати процес обміну полоненими. Наша держава готова продовжувати процедуру передачі утримуваних осіб без будь-яких попередніх передумов у нормандському та мінському форматах.

Джерело: Укрінформ

Глава української місії при ОБСЄ Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради організації заявив, що наразі процес повернення людей стоїть на місці через те, що у Кремля немає політичної волі.

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Дипломат також наголосив, що Росія має розблокувати питання відкриття КПВВ у Золотому та Щасті.

ОБСЄ закликає домовитися про обмін "усіх на всіх"

Євгеній Цимбалюк додав, що Україна повністю підтримує заклик ОБСЄ продемонструвати політичну волю задля швидкого досягнення домовленості про взаємне звільнення полонених за принципом "усіх на всіх", починаючи з "усіх підтверджених на всіх підтверджених".

Українська сторона готова продовжувати цей процес без будь-яких попередніх передумов у рамках встановлених форматів, тобто "нормандської четвірки" та Тристоронньої контактної групи,

– підсумував посол.

Зверніть увагу! У квітні 2020 року відбувся останній обмін полоненими. Україна отримала 20 людей, віддала – 14.

Обмін полоненими з ОРДЛО: коротко