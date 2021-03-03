Так звані "експерти" з ОРДЛО: Україна й ОБСЄ обговорять участь цих людей на засіданнях ТКГ
На засіданні Тристоронньої контактної групи очільник української делегації Леонід Кравчук звернув увагу на присутніх людей, які не представляють жодну сторону. Домовились про корему зустріч з ОБСЄ, аби обговорити це питання.
Джерело:фейсбук Сергія Гармаша
Представник окремих районів Донецької області в ТКГ розповів, що ОБСЄ повинна повернути перемовини в тристоронній формат із офіційно запрошеними людьми з ОРДЛО.
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Що розповів Гармаш про "незрозумілих людей" на засіданні
За словами Гармаша, представниця Росії з окупованих територій обурилась через заяву Кравчука, але на це навіть ніхто не зреагував.
ОБСЄ поверне переговори в тристоронній формат з офіційно запрошеними з ОРДЛО, або Україна перестане робити заяви і писати листи на які ніхто не реагує, а дієво відповість на спроби Росії і ОБСЄ суб'єктивізованішим ОРДЛО в порушення Мінських домовленостей,
– додав представник.
Гармаш наголосив, що у Мінських документах чітко визначені члени ТКГ: Україна, Росія, ОБСЄ. Крім того, він зауважив, що й зазначені функції представників ОРДЛО. Зокрема, "консультації та узгодження" з конкретних питань – місцевих виборів і особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей.
"Це вичерпний перелік", – підсумував чоловік.
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