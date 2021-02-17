Україна обиратиме суддю до ЄСПЛ за новими правилами: Зеленський про досягнення у ПАРЄ

Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський задоволений роботою української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Основним досягненням представників України є оскарження повноваження Росії у ПАРЄ.
Володимир Зеленський зустрівся з представниками делегацій України в Парламентській асамблеї Ради Європи, а також МЗС та Офісу Президента.
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Про успіхи делегації розповіла її очільниця, нардепка від "Слуги народу" Марія Мезенцева. Вона зазначила, що найбільше досягнення українців – оскарження повноважень Росії у ПАРЄ. Для цього надали факти порушень росіян не лише на території України, а й в інших державах.
Для нас принципове питання – пояснити в ПАРЄ, що таке Кримська платформа, і запросити світову спільноту долучитися до відновлення міжнародного закону та територіальної цілісності й суверенітету України,
– наголосив президент.
Мезенцева розповіла президенту, що запрошення до Кримської платформи позитивно сприйняли багато стратегічних партнерів, зокрема, країни Балтії, Туреччина, Азербайджан, Данія, Швеція та Німеччина.Цікаво! За словами Мезенцевої, Україна перестала бути в ПАРЄ країною "одного питання". Київ бере також активну участь у просуванні так званої "екологічної демократії". Мовиться про рух до озеленення та запровадження енергоощадних технологій.
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За словами президента, Україна перезапускає конкурс для обрання судді у Європейський суд з прав людини за новими правилами. Відбір здійснюватимуть за нормами європейських інституцій.