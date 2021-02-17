Президент Володимир Зеленський задоволений роботою української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Основним досягненням представників України є оскарження повноваження Росії у ПАРЄ.

Володимир Зеленський зустрівся з представниками делегацій України в Парламентській асамблеї Ради Європи, а також МЗС та Офісу Президента.

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Про успіхи у ПАРЄ відзвітувалась Мезенцева

Про успіхи делегації розповіла її очільниця, нардепка від "Слуги народу" Марія Мезенцева. Вона зазначила, що найбільше досягнення українців – оскарження повноважень Росії у ПАРЄ. Для цього надали факти порушень росіян не лише на території України, а й в інших державах.

Для нас принципове питання – пояснити в ПАРЄ, що таке Кримська платформа, і запросити світову спільноту долучитися до відновлення міжнародного закону та територіальної цілісності й суверенітету України,

– наголосив президент.

Запрошення до Кримської платформи позитивно сприйняли партнери

Мезенцева розповіла президенту, що запрошення до Кримської платформи позитивно сприйняли багато стратегічних партнерів, зокрема, країни Балтії, Туреччина, Азербайджан, Данія, Швеція та Німеччина.

Цікаво! За словами Мезенцевої, Україна перестала бути в ПАРЄ країною "одного питання". Київ бере також активну участь у просуванні так званої "екологічної демократії". Мовиться про рух до озеленення та запровадження енергоощадних технологій.

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Україна обиратиме суддів ЄСПЛ за новими правилами

За словами президента, Україна перезапускає конкурс для обрання судді у Європейський суд з прав людини за новими правилами. Відбір здійснюватимуть за нормами європейських інституцій.