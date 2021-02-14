Україна й ОАЕ спільно розвиватимуть туризм: деталі

14 лютого 2021 , 13:32
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Володимир Зеленський під час першого офіційного візиту в Об'єднані Арабські Емірати підписав кілька важливих домовленостей. Зокрема, про співпрацю у сфері туризму, яка має збільшити двосторонній пасажиропотік країн.

В ОАЕ підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору.

Дізнайтеся більше Зеленський в ОАЕ підписав низку важливих угод: що саме

Деталі туристичної співпраці України з ОАЕ

Вона відбуватиметься між Державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки ОАЕ.

Підписаний документ має на меті активізувати співпрацю в туристичній галузі та збільшити двосторонній пасажиропотік.

Зверніть увагу! Раніше Зеленський заявив, що протягом 2019 року в Еміратах відпочили понад 250 тисяч українців. Коли світові вдасться подолати наслідки пандемії, мандрівки відновляться. Крім того, український президент запросив жителів ОАЕ подорожувати Україною.

Які ще документи підписали лідери держав

  • Протокол між урядами про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням щодо податків на доходи й капітал.
  • Угоду про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом.
  • Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами внутрішніх справ обох країн про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.
  • Меморандум про заохочення відповідальних іноземних інвестицій у сільське господарство, який має сприяти розвитку торгівлі агропродовольчою продукцією.
  • Меморандум про взаєморозуміння у сфері землеустрою.

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