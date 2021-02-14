Україна й ОАЕ спільно розвиватимуть туризм: деталі

Володимир Зеленський під час першого офіційного візиту в Об'єднані Арабські Емірати підписав кілька важливих домовленостей. Зокрема, про співпрацю у сфері туризму, яка має збільшити двосторонній пасажиропотік країн.
В ОАЕ підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору.
Дізнайтеся більше Зеленський в ОАЕ підписав низку важливих угод: що саме
Вона відбуватиметься між Державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки ОАЕ.
Підписаний документ має на меті активізувати співпрацю в туристичній галузі та збільшити двосторонній пасажиропотік.Зверніть увагу! Раніше Зеленський заявив, що протягом 2019 року в Еміратах відпочили понад 250 тисяч українців. Коли світові вдасться подолати наслідки пандемії, мандрівки відновляться. Крім того, український президент запросив жителів ОАЕ подорожувати Україною.