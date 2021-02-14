Україна й ОАЕ спільно розвиватимуть туризм: деталі
Володимир Зеленський під час першого офіційного візиту в Об'єднані Арабські Емірати підписав кілька важливих домовленостей. Зокрема, про співпрацю у сфері туризму, яка має збільшити двосторонній пасажиропотік країн.
В ОАЕ підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору.
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Деталі туристичної співпраці України з ОАЕ
Вона відбуватиметься між Державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки ОАЕ.
Підписаний документ має на меті активізувати співпрацю в туристичній галузі та збільшити двосторонній пасажиропотік.
Які ще документи підписали лідери держав
- Протокол між урядами про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням щодо податків на доходи й капітал.
- Угоду про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом.
- Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами внутрішніх справ обох країн про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.
- Меморандум про заохочення відповідальних іноземних інвестицій у сільське господарство, який має сприяти розвитку торгівлі агропродовольчою продукцією.
- Меморандум про взаєморозуміння у сфері землеустрою.
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