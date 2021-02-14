Володимир Зеленський під час першого офіційного візиту в Об'єднані Арабські Емірати підписав кілька важливих домовленостей. Зокрема, про співпрацю у сфері туризму, яка має збільшити двосторонній пасажиропотік країн.

В ОАЕ підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору. Дізнайтеся більше Зеленський в ОАЕ підписав низку важливих угод: що саме Деталі туристичної співпраці України з ОАЕ Вона відбуватиметься між Державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки ОАЕ. Підписаний документ має на меті активізувати співпрацю в туристичній галузі та збільшити двосторонній пасажиропотік. Зверніть увагу! Раніше Зеленський заявив, що протягом 2019 року в Еміратах відпочили понад 250 тисяч українців. Коли світові вдасться подолати наслідки пандемії, мандрівки відновляться. Крім того, український президент запросив жителів ОАЕ подорожувати Україною. Які ще документи підписали лідери держав Протокол між урядами про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням щодо податків на доходи й капітал.

Угоду про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом.

Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами внутрішніх справ обох країн про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Меморандум про заохочення відповідальних іноземних інвестицій у сільське господарство, який має сприяти розвитку торгівлі агропродовольчою продукцією.

Меморандум про взаєморозуміння у сфері землеустрою. До теми ОАЕ визнаватимуть українські посвідчення водія