ОАЕ визнаватимуть українські посвідчення водія: деталі

Україна та Об'єднані Арабські Емірати підписали угоду про спільну боротьбу зі злочинністю та меморандум про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. Сталося це у межах робочого візиту Володимира Зеленського в ОАЕ 14 лютого.
Документи підписали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та віце-прем'єр-міністр ОАЕ шейх Сейф Бін Заїд Аль Нагаян.
Важливо Зеленський в ОАЕ підписав низку важливих угод: що саме
Що зміниться після підписання угод
Аваков підкреслив, що після підписання меморандуму водії можуть користуватися правами, які отримали у своїй країні.
Відтепер туристи зможуть за своїми правами орендувати автомобіль, а резиденти та люди, які працюють в ОАЕ, зможуть безкоштовно і без іспитів обмінювати права на місцеві,
Зверніть увагу!
– пояснив міністр.
Раніше угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія МВС уклало з урядом Італії, Туреччини та Іспанії. Тривають такі ж перемовини з Францією та Великою Британією.
Візит Зеленського до ОАЕ
- 13 лютого президент України з дружиною Оленою Зеленською прибули до ОАЕ з дводенним офіційним візитом.
- 14 – 15 лютого глава держави проведе переговори зі спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та віцепрезидентом, прем'єр-міністром, міністром оборони ОАЕ Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.
- Глава держави зазначив, що ОАЕ – один з ключових партнерів України та подякував Абу-Дабі за допомогу під час пандемії
- Зеленський запросив еміратців подорожувати Україною.