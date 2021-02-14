ОАЕ визнаватимуть українські посвідчення водія: деталі

Україна та Об'єднані Арабські Емірати підписали угоду про спільну боротьбу зі злочинністю та меморандум про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. Сталося це у межах робочого візиту Володимира Зеленського в ОАЕ 14 лютого.

Документи підписали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та віце-прем'єр-міністр ОАЕ шейх Сейф Бін Заїд Аль Нагаян.

Важливо Зеленський в ОАЕ підписав низку важливих угод: що саме

Що зміниться після підписання угод

Аваков підкреслив, що після підписання меморандуму водії можуть користуватися правами, які отримали у своїй країні.

Відтепер туристи зможуть за своїми правами орендувати автомобіль, а резиденти та люди, які працюють в ОАЕ, зможуть безкоштовно і без іспитів обмінювати права на місцеві,

– пояснив міністр.

Візит Зеленського до ОАЕ

13 лютого президент України з дружиною Оленою Зеленською прибули до ОАЕ з дводенним офіційним візитом.

14 – 15 лютого глава держави проведе переговори зі спадкоємним принцом Абу-Дабі , заступником верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та віцепрезидентом, прем'єр-міністром, міністром оборони ОАЕ Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.

, заступником верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та віцепрезидентом, прем'єр-міністром, міністром оборони ОАЕ Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом. Глава держави зазначив, що ОАЕ – один з ключових партнерів України та подякував Абу-Дабі за допомогу під час пандемії

Зеленський запросив еміратців подорожувати Україною.

Раніше угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія МВС уклало з урядом Італії, Туреччини та Іспанії. Тривають такі ж перемовини з Францією та Великою Британією.