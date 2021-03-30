Україна в небезпеці, – Хомчак пояснив, чи готові ЗСУ піти у наступ на Донбасі

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Збройні сили України повинні завжди бути готові до того, що доведеться йти у наступ на Донбасі. Проте насамперед варто оцінити ризики та прорахувати наслідки.
До наступу військові готові – насамперед морально. Адже Україна у небезпеці, пояснив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.
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Він запевнив, що для Зеленського як верховного головнокомандувача – не проблема дати команду чи ухвалити рішення. Однак потрібно проаналізувати сили та можливості.
Хомчак підкреслив, що Донецьк – це багатомільйонне місто. Тож у разі наступу є багато ризиків, може загинути багато цивільних. "Це ж українці, це ж люди", – наголосив він.
Й додав, що потрібно оцінити усі чинники, зокрема – хто піде проти ЗСУ. Адже у 2014 році, наприклад, наступу українських сил завадила Росія. Вона завела на Донбас свою армію.
Гратися тим, готові чи не готові… Звичайно, що готові. Військова людина тим і відрізняється від цивільної, що їй сказали, і вона не роздумує,
– наголосив Хомчак.
Й підкреслив, що після отримання наказу військовослужбовець думає, як правильно це доручення виконати, аби воно було завершене.
За словами генерал-полковника, аби захищати Україну, армія повинні вміти як наступати, так і оборонятися. Тому ЗСУ постійно організовують навчання.
"ЗСУ готуються до різних варіантів і, звичайно, ми готуємося до наступу. Ми створюємо навчальні бази, нам допомагають партнери. По-іншому не можна", – пояснив Хомчак.Зверніть увагу! Ситуація на Донбасі загострилася. 26 березня окупанти обстріляли позиції ЗСУ неподалік Шумів. Загинули 4 захисників України, ще 2 – у лікарні.