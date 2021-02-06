У Нідерландах провели незалежне розслідування щодо ролі України у катастрофі MH17. Доказів, аби визнати країну юридично відповідальною за неповне закриття авіапростору над Донбасом у 2014 році, недостатньо.

Нідерландські депутати прагнули з'ясувати, чому повітряний простір над Донбас не був повністю закритим. Тому наполягали на розслідуванні щодо ролі України у цій катастрофі.

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Його результати опублікували у звіті Фонду безпеки польотів країни. Там мовиться, що Україна справді не знала про загрозу для цивільної авіації, окрім частини авіапростору, яку вже закрили.

Було виявлено недостатньо доказів, які б свідчили про те, що українська влада на той час, відповідальна за безпеку цивільної авіації на сході України, усвідомлювала загрозу,

– наголосили у звіті.

Глава МЗС Нідерландів Стеф Блок зауважив, що такої загрози також не бачили і російські органи, які відповідали за вже закритий повітряний простір, прилеглий до цієї зони.

Довідка. Нідерланди звернулись до Росії та України з проханням щодо співпраці у розслідуванні у 2019 році. "На практиці її реалізація зайняла більше часу, ніж передбачалося", – пояснив Блок.

Справа про збиття "Боїнга" на Донбасі: останні новини

Судді вже визначили дати розгляду справи по суті. Попередній розгляд завершився 25 листопада. Новий етап почнеться 7 червня 2021 року.

Зауважимо, що тоді планують розглядати такі питання: зброя, якою збили літак; місце запуску ракети, роль 4 підсудних.

► "Боїнг" малайзійських авіаліній збили у небі над Донбасом у липні 2014 року. Загинули 298 людей. Прокуратура Нідерландів довела, що літак збили з "Бука", завезеного до України з Росії.

► По справі про збиття літака рейсу МН17 наразі проходить 4 підозрюваних – 3 росіян та українець. Їх обвинувачують у причетності до транспортування "Бука" з Росії до України.



Що варто знати про катастрофу MH17 / Інфографіка 24 каналу