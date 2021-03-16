Не думаю, що Україна токсична для США чи Байдена, – Маркарова

16 березня 2021 , 14:09
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Джерело:

LB

Оксана Маркарова не вважає, що Україна є токсичною для США чи особисто президента Джо Байдена. Наразі головним завданням є розповісти америкнацям більше про Україну та підсилити співпрацю між 2 країнами.

Пані посол України у США Маркарова вважає дуже україноцентричним думати, що всі у США тільки те й робили, що обговорювали Україну.

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Не думаю, що Україна токсична для Сполучених Штатів чи президента Байдена (Джо Байден – 24 канал),
– наголосила Маркарова.

Що ще сказала пані посол

  • Багато з того, що Україна втілила упродовж 7 років, може стати корисним для світу.
  • Двопартійна підтримка США для України залишиться незмінною.
  • Всередині Америки є різні дискусії, однак американське суспільство показало, що воно готове розв'язати свої внутрішні проблеми конструктивно.
  • Україна просить допомогу у США у питаннях, які ґрунтуються на спільних цінностях незалежності, свободи та демократії.
  • Наш народ захищає свою територіальну цілісність та суверенітет.
  • Немає жодного політика, який не розумів би цього і залишався б осторонь питань України.
  • Від президента Байдена вже бачили чіткий сигнал, що Америка "як захисник демократії хоче і буде відігравати активну глобальну роль".
Зверніть увагу! Оксана Маркарова наголосила, що розмова між Байденом та Володимиром Зеленським обов'язково відбудеться. Вирішуальними тут є не терміни дзвінка, а зміст розмови.