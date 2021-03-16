Оксана Маркарова не вважає, що Україна є токсичною для США чи особисто президента Джо Байдена. Наразі головним завданням є розповісти америкнацям більше про Україну та підсилити співпрацю між 2 країнами.

Пані посол України у США Маркарова вважає дуже україноцентричним думати, що всі у США тільки те й робили, що обговорювали Україну.

Актуально Тут немає зрад чи перемог, – Маркарова про розмову Зеленського і Байдена

Не думаю, що Україна токсична для Сполучених Штатів чи президента Байдена (Джо Байден – 24 канал),

– наголосила Маркарова.

Що ще сказала пані посол

Багато з того, що Україна втілила упродовж 7 років, може стати корисним для світу.

Двопартійна підтримка США для України залишиться незмінною.

Всередині Америки є різні дискусії, однак американське суспільство показало, що воно готове розв'язати свої внутрішні проблеми конструктивно.

Україна просить допомогу у США у питаннях, які ґрунтуються на спільних цінностях незалежності, свободи та демократії.

Наш народ захищає свою територіальну цілісність та суверенітет.

Немає жодного політика, який не розумів би цього і залишався б осторонь питань України.

Від президента Байдена вже бачили чіткий сигнал, що Америка "як захисник демократії хоче і буде відігравати активну глобальну роль".

Зверніть увагу! Оксана Маркарова наголосила, що розмова між Байденом та Володимиром Зеленським обов'язково відбудеться. Вирішуальними тут є не терміни дзвінка, а зміст розмови.