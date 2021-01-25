Україна не "схилятиметься" перед Росією у Парламентській асамблеї Ради Європи. Постійна делегація в ПАРЄ залишатиметься на форпості національних інтересів.

Джерело: партія "Слуга народу"

Жодних причин вважати, що українська делегація діятиме в інтересах країни-агресора немає. Про це заявила новообрана голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева.

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Україна не "схилятиметься" перед Росією

Мезенцева прокоментувала слова попередньої голови української делегації в ПАРЄ Єлизавети Ясько, яка раніше заявила про "схиляння України перед російським порядком денним". Новообрана очільниця запевняє, що делегація залишається на форпості українських інтересів.

Жодного сигналу таких "схилянь" в нашій діяльності немає. Ми це ще раз доведемо на сесії ПАРЄ через конкретні виступи, ініціативи, поправки та міжнародну нормотворчість,

– наголосила нардепка.

Робота української делегації в ПАРЄ

Головним завданням буде підтримка на порядку денному теми Криму та російської агресії;

Делегація планує продовжувати роботу в напрямку деокупації Криму, звільнення політичних в'язнів та заручників, а також посилення санкцій проти Росії;

Просування ініціативи неформальної платформи підтримки теми Криму та дотримання прав людини на окупованому півострові, яка діятиме й на міжнародних майданчиках.

За словами Мезенцевої, відновлення контактів з Росією та налагодження співпраці можливі лише після повернення усіх окупованих територій Україні, проведення демілітаризації та виплат справедливих компенсацій.

Мезенцева підсумувала роботу Ясько

Нардепка зауважила, що наразі є дуже багато недопрацювань в роботі української делегації. Їхню причину важко зрозуміти, адже попередня голова Єлизавета Ясько не передала звіт про проведену роботу за 2020 рік.