Україна не розуміє мови ультиматумів: МЗС про даровану Лаврову ікону
Україна не сприймає мову ультиматумів у питанні щодо повернення дарованої Сергію Лаврову ікони з Боснії і Герцеговини. Приналежність старовинної реліквії до України є незаперечним фактом.
У зв'язку з незаконним вивезенням ікони Офіс Генпрокурора вже відкрив кримінальну справу. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, повідомляє "РБК-Україна".
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"Ми очікуємо, що боснійсько-герцеговінська сторона не буде використовувати ікону у внутрішньополітичній боротьбі", – повідомив речник МЗС.
Олег Ніколенко додав, що в Україні очікують від Боснії і Герцеговини сприяння у межах кримінального розслідування й експертизи. А також – сприяння в якнайшвидшому поверненні ікони до України.
- заборонено ввозити реліквії, викрадені з музеїв або церков;
- необхідно на вимогу іншої країни-учасниці конвенції вживати заходів щодо повернення культурних цінностей.
- 14 грудня, під час візиту очільника МЗС Росії Сергія Лаврова в Боснію, голова Республіки Сербської та член президіуму Боснії та Герцеговини Мілорад Додік подарував йому ікону – з печаткою УРСР.
- Українське МЗС звернулось з вимогою повернути ікону Україні.
- Водночас через історією з іконою прокуратура Боснії порушила кримінальну справу. Правоохоронці з'ясовують, як вона потрапила до країни.
- 23 грудня МЗС Росії повідомило, що передало ікону в посольство Боснії та Герцеговини. Київ декілька разів звертався до Сараєва з проханням повернути викрадену ікону.
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