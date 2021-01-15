Україна не сприймає мову ультиматумів у питанні щодо повернення дарованої Сергію Лаврову ікони з Боснії і Герцеговини. Приналежність старовинної реліквії до України є незаперечним фактом.

У зв'язку з незаконним вивезенням ікони Офіс Генпрокурора вже відкрив кримінальну справу. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, повідомляє "РБК-Україна".

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"Ми очікуємо, що боснійсько-герцеговінська сторона не буде використовувати ікону у внутрішньополітичній боротьбі", – повідомив речник МЗС.

Олег Ніколенко додав, що в Україні очікують від Боснії і Герцеговини сприяння у межах кримінального розслідування й експертизи. А також – сприяння в якнайшвидшому поверненні ікони до України.

Зверніть увагу! 15 січня сербський лідер Боснії і Герцеговини Мілорад Додік заявив, що віддасть ікону Україні за умови, якщо вона доведе, що шукала реліквію до його зустрічі з Сергієм Лавровим. Речник Міністерства закордонних справ зазначив, що Україна і Боснія є учасницями конвенції про заходи проти контрабанди культурних цінностей, згідно з якою:

заборонено ввозити реліквії, викрадені з музеїв або церков;

необхідно на вимогу іншої країни-учасниці конвенції вживати заходів щодо повернення культурних цінностей.

Що цьому передувало