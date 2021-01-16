Україна не розглядає варіант перейменування Грузії на Сакартвело. Водночас Литва нещодавно затвердила нову назву для цієї країни.

Таку інформацію підтвердило міністерство закордонних справ. Про це повідомили на сайті BBC News Україна.

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Україна не розглядає перейменування

У МЗС зазначили, що наразі питання зміни назви держави на порядку денному відносин України та Грузії не стоїть.

Грузинська сторона не зверталася до МЗС України з проханням розпочати використання в офіційних документах назви Сакартвело,

– проінформувала пресслужба міністерства.

Водночас запитання про можливість використання ще однієї можливої альтернативної назви Грузії – "Георгія" – в МЗС не прокоментували.

Зазначимо! Сакартвело свою країну називають самі грузини. У світі поширеними найменуваннями для країни є російське "Грузія" та латинське Georgia.

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