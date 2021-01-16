Грузія чи Сакартвело: Україна не розглядає перейменування держави
Україна не розглядає варіант перейменування Грузії на Сакартвело. Водночас Литва нещодавно затвердила нову назву для цієї країни.
Таку інформацію підтвердило міністерство закордонних справ. Про це повідомили на сайті BBC News Україна.
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Україна не розглядає перейменування
У МЗС зазначили, що наразі питання зміни назви держави на порядку денному відносин України та Грузії не стоїть.
Грузинська сторона не зверталася до МЗС України з проханням розпочати використання в офіційних документах назви Сакартвело,
– проінформувала пресслужба міністерства.
Водночас запитання про можливість використання ще однієї можливої альтернативної назви Грузії – "Георгія" – в МЗС не прокоментували.
Зміна назви Грузії: що відомо
- Держкомісія з литовської мови 21 грудня 2020 року ухвалила рішення виключити з документа, який встановлює офіційні назви держав, слово Gruzija і вписати Sakartvelas.
- Від 2000-х років через погіршення відносин з Росією представники грузинської влади неодноразово озвучували заклики до інших країн відмовитися від варіанту "Грузія" через асоціації з роками поневолення у складі Росії та СРСР.
- В Україні почати використовувати для позначення Грузії назву Сакартвело у 2019 році пропонував експрезидент Петро Порошенко.
- Тоді він заявив, що це було б жестом підтримки країни. Адже вона, за словами Порошенка, так само як і Україна, багато років бореться з російською агресією.
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