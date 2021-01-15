Уряд не планує продовжувати в Україні локдаун після 24 січня. Вже з наступного дня країна повернеться до умов адаптивного карантину, який триватиме до кінця лютого.

З 25 січня Україна перейде до адаптивного карантину

Жорсткий карантин в Україні вводили, аби зменшити зростання захворюваності після новорічних свят. Про це Шмигаль повідомив в інтерв'ю одному з українських телеканалів, інформує 24 канал.

До теми Носіння масок та соціальна дистанція будуть актуальні до кінця року, – Шмигаль

Цей карантин завершиться 24 числа, з 25-го ми перейдемо, ймовірно, до помаранчевої зони, яка діяла до введення цих правил. Насправді ми дуже уважно спостерігаємо за ситуацією, почалося невелике збільшення, ми очікуємо більш значного зростання,

– зазначив Шмигаль.

За словами глави уряду, медична система на сьогодні готова. У лікарнях 53 тисячі ліжок забезпечені киснем. Загальна кількість ліжок для коронавірусних хворих сягає 63 тисяч. Наразі зайнята лише 21 тисяча.

Раніше про продовження локдауну говорив глава МОЗ

Зазначимо, що 12 січня про те, що в Україні можуть продовжити жорсткий карантин, говорив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Проте вже 13 січня Степанов передумав і зазначив, що потреби у подальшому локдауні немає. З ним погодився і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Зверніть увагу! Раніше глава уряду повідомив, що носіння масок в громадських місцях та збереження соціальної дистанції будуть актуальними для українців до кінця 2021 року.



Що відомо про карантин і локдаун в Україні / Інфографіка 24 каналу