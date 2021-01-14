Україна не потребує порад, хто для неї є героєм, – Кулеба відповів послу Ізраїлю про Бандеру
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на закиди посла Ізраїлю Джоеля Ліона щодо ідеолога українського націоналістичного руху Степана Бандери.
Від так званих порад посла міністр рішуче відмовився. Про це Кулеба написав у твіттері.
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Україна не потребує зовнішніх порад у визначенні, хто для неї є героєм,
– наголосив дипломат.
Що говорив ізраїльський посол
- Раніше Ліон заявив, що Бандера буцімто був спільником нацистського режиму.
- Посадовець прокоментував пост про смолоскипну ходу у Києві, присвячену Дню народженню Бандери, порадивши Україні змиритись зі своїм минулим.
- Такі заяви лунали від чиновників Ізраїлю вже не вперше.
- Однак участь Бандери у нацистському режимі спростовує низка історичних фактів. Наприклад, націоналіст сам провів 2 роки у концтаборі Заксенгаузен.
Хто такий Степан Бандера?Один з ключових ідеологів українського націоналістичного руху. Після розколу ОУН Бандера був головою Проводу ОУН-Б. Він навіть був одним з авторів Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року.
Бандеру ув'язнювали у берлінській в'язниці за свою діяльність. Помер чоловік у 1959 році у Мюнхені від кулі російського агента.
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