Україна не потребує зовнішніх порад у визначенні, хто для неї є героєм,

– наголосив дипломат.

Хто такий Степан Бандера?

Один з ключових ідеологів українського націоналістичного руху. Після розколу ОУН Бандера був головою Проводу ОУН-Б. Він навіть був одним з авторів Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року.Бандеру ув'язнювали у берлінській в'язниці за свою діяльність. Помер чоловік у 1959 році у Мюнхені від кулі російського агента.