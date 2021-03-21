За жодних умов: Україна не погоджується на нові пропозиції Козака щодо Донбасу

Україна ознайомилася з листом Дмитра Козака та за жодних умов не може погодитися на його пропозиції. У Зеленського також звернули увагу на відмову Росії від проведення консультацій у рамках ТКГ.

Про це мовиться у листі очільника ОП Андрія Єрмака до політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" у відповідь на лист заступника глави адміністрації Путіна.

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На чому наголосив Єрмак

За його словами, українська сторона здивована "своєрідною інтерпретацією підсумків останньої відеоконференції політичних радників".

Чиновник також підкреслив, що характер дискусій був доволі напруженим, до того ж – не було спільного бачення з більшості питань.

до того ж – не було спільного бачення з більшості питань. Попри це, саме Україна ініціювала скликання позачергових консультацій у форматі Робочої підгрупи з безпекових питань ТКГ.

Це зробили для того, аби отримати конкретні підтвердження готовності сторін щодо забезпечення режиму тиші на Донбасі

Єрмак: Пропозиції Козака – маніпулятивні

Єрмак зауважив, що Росія насправді не зацікавлена у неухильному дотриманні заходів щодо посилення режиму припинення вогню. Про це свідчить її відмова від проведення консультацій.

Голова ОП додав, що встановлення та забезпечення всеосяжного режиму тиші є запорукою виконання усіх важливих домовленостей, досягнутих у нормандському та мінському форматах.

Тому ми занепокоєні продемонстрованим російською стороною підходом до цих важливих питань, так само як і маніпулятивним характером запропонованих Козаком висновків,

– підкреслив Єрмак.

Відповідно, наголосив очільник офісу Зеленського, Україна за жодних умов не може погодитися з пропозиціями, викладеними у його листі від 19 березня.

Україна готова до подальших дискусій, – Єрмак

Водночас Єрмак запевнив, що українська сторона готова у будь-який час до проведення подальших дискусій у будь-якому форматі для ухвалення конкретних рішень.

А також – для повернення до неухильного виконання додаткових заходів, які забезпечать безумовний режим припинення вогню і врегулювання конфлікту на Донбасі, додав він.

Що раніше заявили у Кремлі

На думку російської сторони, відсутність прогресу у роботі політичних радників очільників країн "нормандської четвірки" пов'язана з неналежною організацією процесу переговорів.

Відтак, у Кремлі пропонували запровадити принцип ротації голів перемовин. Наразі функції глави переговорів по черзі виконують Німеччина і Франція.

Крім цього, Росія звинуватила Україну у відсутності прогресу в переговорах. Тож там цинічно пропонують заборонити українським бійцям стріляти у відповідь без дозволу керівництва.

Командування ЗСУ дозволило українським захисникам самостійно вирішувати, чи відкривати вогонь, якщо ворог порушив режим тиші і є загроза життю.

У своєму листі Козак також вказав, що начебто саме українські солдати не дотримуються узгодженого у липні 2020 року режиму тиші на Донбасі.