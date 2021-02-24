Україна не переходитиме на латинський правопис. Відмова від кирилиці означатиме відрізати велетенський пласт української писаної культури.

Очільниця Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська заявила, що якнайшвидшого переходу на латиницю точно не буде.

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Якщо ми відмовимося від кирилиці, якою ми користуємося від моменту її виникнення, то ми відріжемо велетенський пласт української писаної культури. І це будуть дуже великі втрати, і це неприпустимо,

– наголосила Демська.

Також Україні доведеться відмовитися від усіх Євангелій, словників, граматики Олексія Павловського 1818-го року.

Демська нагадала, що на Галичині у XIX столітті вже пробували впровадити латиницю.

Посадовиця зауважила: у 1833 році розпочалася так звана "азбучна війна". Вона тривала упродовж століття. За словами Демської, тоді мовилося, що латинські букви більше підходять для передавання того, як розмовляють українці.

"Запустили дуже багато культурних і політичних практик у Галичині, і власне, ця "азбучна війна" завершилася тим, що українська мова залишилася при кирилиці", – наголосила Демська.

Однак упродовж століття відбувалися ще різні перипетії, конфлікти та історії.