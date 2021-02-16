Минуло 2 місяці: Україна досі не отримала підтвердження загибелі цивільного на кордоні з Росією

16 лютого 2021 , 17:58
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Джерело:

"Радіо Свобода"

Україна вже понад 2 місяці не може отримати від Росії підтвердження загибелі на кордоні свого громадянина Євгена Голубєва. Дипломати неодноразово зверталися до Міністерства закордонних справ Росії та правоохоронних органів.

Про це виданню повідомили у в Міністерстві закордонних справ України у відповідь на запит.

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Україна зробила багато спроб дізнатися правду

Попри неодноразові звернення Посольства України в Росії до Міністерства закордонних справ та правоохоронних органів РФ, російська сторона офіційно не підтвердила факт загибелі Євгена Голубєва на території Росії,
– йдеться у повідомленні.

У МЗС додали, що станом на 15 лютого 2021 року не мають офіційної інформації щодо обставин загибелі українця.

Що відомо про смерть українця

  • Видання повідомляло, що на території Росії в ніч на 4 грудня 2020 року загинув 27-річний українець із Сумської області, росіянин за національністю – Євген Голубєв.
  • За даними ФСБ, у ту ніч начебто сталася перестрілка, коли 3 людей намагалися перейти кордон Росії. У результаті 1 людина загинула, 2 – зникли. Вони начебто повернулися на територію України.
  • Держприкордонслужба не знайшла підтвердження заяви ФСБ щодо перетину групою кордону та вогневого протистояння.