Минуло 2 місяці: Україна досі не отримала підтвердження загибелі цивільного на кордоні з Росією
Україна вже понад 2 місяці не може отримати від Росії підтвердження загибелі на кордоні свого громадянина Євгена Голубєва. Дипломати неодноразово зверталися до Міністерства закордонних справ Росії та правоохоронних органів.
Джерело:"Радіо Свобода"
Про це виданню повідомили у в Міністерстві закордонних справ України у відповідь на запит.
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Україна зробила багато спроб дізнатися правду
Попри неодноразові звернення Посольства України в Росії до Міністерства закордонних справ та правоохоронних органів РФ, російська сторона офіційно не підтвердила факт загибелі Євгена Голубєва на території Росії,
– йдеться у повідомленні.
У МЗС додали, що станом на 15 лютого 2021 року не мають офіційної інформації щодо обставин загибелі українця.
Що відомо про смерть українця
- Видання повідомляло, що на території Росії в ніч на 4 грудня 2020 року загинув 27-річний українець із Сумської області, росіянин за національністю – Євген Голубєв.
- За даними ФСБ, у ту ніч начебто сталася перестрілка, коли 3 людей намагалися перейти кордон Росії. У результаті 1 людина загинула, 2 – зникли. Вони начебто повернулися на територію України.
- Держприкордонслужба не знайшла підтвердження заяви ФСБ щодо перетину групою кордону та вогневого протистояння.
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