Україна вже понад 2 місяці не може отримати від Росії підтвердження загибелі на кордоні свого громадянина Євгена Голубєва. Дипломати неодноразово зверталися до Міністерства закордонних справ Росії та правоохоронних органів.

Про це виданню повідомили у в Міністерстві закордонних справ України у відповідь на запит.

Читайте також Вбивство українця на кордоні: Росія відмовилася зустрічатися з ДПСУ

Україна зробила багато спроб дізнатися правду

Попри неодноразові звернення Посольства України в Росії до Міністерства закордонних справ та правоохоронних органів РФ, російська сторона офіційно не підтвердила факт загибелі Євгена Голубєва на території Росії,

– йдеться у повідомленні.

У МЗС додали, що станом на 15 лютого 2021 року не мають офіційної інформації щодо обставин загибелі українця.

Що відомо про смерть українця