Україна не намагається потрапити ні в Євросоюз, ні в НАТО, – Овдієнко

Україна досі не долучилася до Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору, хоча шлях до цих спільнот вона давно має відкритим. Європа також не робить жодних рухів назустріч Україні.

Таку думку висловив Артем Овдієнко у блозі "Думки мої тихі". Він зауважив, що до членства в ЄС наразі Україна так само далеко, як і 6 років тому.

Повний випуск блогу Самі винні: яку умову не виконує Україна на шляху до НАТО та ЄС

Україна не хоче в ЄС і НАТО

За словами блогера, ми не повинні звинувачувати Європу, що вона, мовляв, не робить рухів на зустріч. Україна лише декларує нестримне бажання, але насправді нічого для цього не робить.

Ми досі не в НАТО і в Європейському Союзі, бо самі в тому винні – ми туди навіть не намагаємося потрапити,

– зазначив Овдієнко.

Він зауважив: "Дехто скаже, що Україну не беруть в НАТО через війну з Росією, мовляв, Альянсу не потрібна держава, яка принесе із собою додатковий клопіт".

Україна та Євросоюз під час засідання Ради асоціації 11 лютого у Брюсселі підтвердили бажання зміцнити політичні асоціації та економічну інтеграцію між Україною та ЄС.

"Водночас хтось зазначить, що в ЄС нас не беруть тому, що ми дуже бідна країна. І начебто європейській спільноті не потрібна у своєму складі держава, яку доведеться власним коштом витягувати зі злиднів", – сказав він.

Овдієнко: НАТО приймала до себе і проблемніші країни

Проте, як відзначив журналіст, це все неправда. Адже НАТО приймало до себе країни з проблемнішими сусідами й серйознішими територіальними конфліктами, аніж їх має Україна.

Європейський Союз приймав до себе й витягав зі злиднів навіть бідніші за Україну держави. Ну, може не бідніші, але такі, в кого довелося "вливати" мільярди євро допомоги,

– також сказав Овдієнко.

Тобто ЄС та НАТО готові приймати до себе і проблемні країни. Для того їх і створили – щоб разом долати проблеми.

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