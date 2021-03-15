Американські засоби масової інформації поширили низку публікацій, що не так зі стосунками Президента України Володимира Зеленського і очільника США Джо Байдена. Експерти вважають, що потрібно розглядати не стосунки гарантів, а відносини між країнами.

Стратегічне партнерство між сторонами нікуди не поділось. Таку думку висловив директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик.

До теми "Мусить порвати з Коломойським": чому досі не відбулася розмова Зеленського з Байденом

Україна не повинна повністю розраховувати на США

За його словами, ніхто не ставить допомогу Україні від Штатів під сумнів.

Але ми маємо розуміти, що не можемо розраховувати на чек з тією сумою, яка нас задовільняє і водночас нічого не робити. Потрібно дійсно рухатись вперед і не думати, що прийдуть американці і все за нас вирішать,

– зазначив Дубовик.

Він зауважив, що потрібно починати з самих себе, зокрема з запровадження реформ, боротьби з корупцією та надсилань правильних сигналів для США. І тоді Америка сама під'єднається з допомогою.

Дубовик розповів про відносини України та США: дивіться відео

Відносини США і України не погіршилися

Відносини України і США, як наголосив експерт, абсолютно не погіршилися з приходом до влади Джо Байдена. Водночас якісь серйозні висновки наразі рано робити, адже новий президент вступив на посаду зовсім нещодавно.

"Я думаю, що президент Байден дійсно надсилає певні сигнали до українського керівництва: якщо в Києві хочуть розраховувати на оптимістичний сценарій розвитку відносин на майбутнє, то треба робити домашнє завдання", – додав Дубовик.