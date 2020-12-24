Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Україні наразі недоцільно запроваджувати економічні санкції проти Білорусі або приєднуватися до них.

Але чиновники, причетні до репресій проти білорусів, мають понести відповідальність. Про це дипломат заявив під час брифінгу 24 грудня, повідомляє 24 канал.

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Водночас Міністерство закордонних справ вивчає різні санкції ЄС, мають відбутися внутрішні державні процедури щодо їхнього впровадження, пояснив Кулеба.

Всупереч певним заявам, які лунали від Білорусі, я в жодних розмовах не вимагаю у партнерів "душити Білорусь санкціями" та знищувати її. Це суперечить самому духу відносин між нашими народами,

– наголосив він.

Й додав, що Україна, Литва та Польща запропонували формат "Люблінського трикутника" як майданчик для посередництва одразу, коли спалахнули протести у Білорусі. Однак тамтешня влада на це не погодилася.

Важливо! Напередодні санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його соратників ввели у США. Хто потрапив до списку – читайте тут.