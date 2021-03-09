Україна не дозволить жодній іноземній державі впливати на зміст нового законодавства у сфері національних меншин. Дмитро Кулеба наголосив, що розмаїття національних меншин є особливістю та українським національним багатством.

Про це глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав у телефонній розмові з верховним комісаром ОБСЄ у справах нацменшин Кайратом Абдрахмановим.

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Тема нацменшин не повинна бути предметом політизації

Міністр запевнив, що Україна розглядає розмаїття національних меншин як свою особливість та національне багатство. Крім того, серед пріоритетів – подальша увага щодо збереження та розвитку національної ідентичності меншин.

Мета у тому, щоб представники національних меншин могли на 100% зберігати та розвивати свою ідентичність і водночас на 100% бути громадянами України,

– наголосив Кулеба.

За його словами, тема захисту прав національних меншин не повинна бути предметом політизації. Комісар погодився із таким підходом міністра, потребою деполітизації та уникнення надмірного міжнародного контексту у питанні національних меншин.

Новий закон щодо нацменшин

Крім того, Кулеба розповів Абдрахманову про розробку Верховною Радою нового законодавства у сфері національних меншин, яке має відповідати найсучаснішим світовим стандартам у цій сфері.

Глава МЗС зауважив, що Україна "не дозволить жодній іноземній державі будь-яким чином впливати на його зміст".

А також висловив впевненість, що комісару вдасться підвищити ефективність реагування ОБСЄ на порушення прав національних меншин, зокрема в тимчасово окупованих Росією Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей.