Окупанти заявили про участь міжнародної компанії у процесі опріснення води в Криму. Україна з'ясує, що це за компанія, та заблокує її роботу.

Україна блокуватиме спроби окупантів долучити до процесу опріснення води в Криму іноземні компанії. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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Міністр нагадав, що представники окупаційної адміністрації в Криму зробили гучну заяву: мовляв, велика міжнародна компанія долучиться до впровадження технологій опріснювання води.

Ми одразу почали роботу й обов'язково знайдемо цю кампанію. І завадимо реалізувати цей проєкт,

– запевнив Кулеба.

І ще раз наголосив, що проблеми з водою для простих людей у Криму немає: "Проблема води виникає через різке зростання споживання військовими базами (російських окупантів – 24 канал) і промисловістю".

Проблема з водою у Криму: чому вона виникла? Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді – з Дніпра через Північно-Кримський канал. А от коли Росія Крим окупувала, Україна подачу поди припинила.



А далі окупанти тільки погіршували ситуацію: через нерозумне використання ресурсів обміліли водосховища, висохла земля.



Україна ж не має наміру поновлювати водопостачання до повної деокупації півострова. Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді – з Дніпра через Північно-Кримський канал. А от коли Росія Крим окупувала, Україна подачу поди припинила.А далі окупанти тільки погіршували ситуацію: через нерозумне використання ресурсів обміліли водосховища, висохла земля.

Важливо! Згідно з міжнародним законодавством, за катастрофу з водою у Криму повністю відповідає держава-окупант – Росія.