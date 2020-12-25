Україна не дозволить іноземній компанії опріснювати воду в Криму для окупантів, – Кулеба
Окупанти заявили про участь міжнародної компанії у процесі опріснення води в Криму. Україна з'ясує, що це за компанія, та заблокує її роботу.
Україна блокуватиме спроби окупантів долучити до процесу опріснення води в Криму іноземні компанії. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.
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Міністр нагадав, що представники окупаційної адміністрації в Криму зробили гучну заяву: мовляв, велика міжнародна компанія долучиться до впровадження технологій опріснювання води.
Ми одразу почали роботу й обов'язково знайдемо цю кампанію. І завадимо реалізувати цей проєкт,
– запевнив Кулеба.
І ще раз наголосив, що проблеми з водою для простих людей у Криму немає: "Проблема води виникає через різке зростання споживання військовими базами (російських окупантів – 24 канал) і промисловістю".
Проблема з водою у Криму: чому вона виникла?Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді – з Дніпра через Північно-Кримський канал. А от коли Росія Крим окупувала, Україна подачу поди припинила.
А далі окупанти тільки погіршували ситуацію: через нерозумне використання ресурсів обміліли водосховища, висохла земля.
Україна ж не має наміру поновлювати водопостачання до повної деокупації півострова.
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