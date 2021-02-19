Україна не буде відходити від мінських домовленостей, – Резніков

Джерело:"Право на владу" на 1+1
Мінські домовленості потребують модернізації. Але Україна не планує відмовлятися від цього формату розв'язання конфлікту на Донбасі.
Про це заявив віцепрем'єр та міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі "Право на владу" 18 лютого.
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Олексій Резніков зауважив, що мінські домовленості не є ідеальними, ба більше – є юридично хиткими. Вони безумовно потребують перегляду та модернізації.
Та попри все "відходити від мінського формату влада не буде і не планує", – заявив віцепрем'єр. Адже "це зобов'язання політико-дипломатичне, яке було взяте у 2014 році й подовжене у 2015".
Україна це розуміє, а от Росія, вочевидь, ні.
У комплексі заходів мінських угод було чітко визначено, що лінія розмежування має бути в певних координатах, визначених постановою Верховної Ради,
– наголосив Резніков.
Але так не є. Зокрема, "Дебальцеве має бути на підконтрольній уряду України території".
Річ у тім, що на лінії зіткнення на Донбасі з початку 2021 року відбулося певне загострення ситуації. І жоден формат перемовин наразі не спромігся призвести до розв'язання конфлікту.
Нагадаємо, перемовини по Донбасу тривають у двох форматах – мінському й нормандському:
Посередником себе називає й Росія, хоча насправді вона є агресором. Позиція Росії, власне, й спричинила відсутність вагомого прогресу в обох форматах переговорів із 2014 року.
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