Мінські домовленості потребують модернізації. Але Україна не планує відмовлятися від цього формату розв'язання конфлікту на Донбасі.

Про це заявив віцепрем'єр та міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі "Право на владу" 18 лютого.

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Що сказав Резніков про мінські домовленості

Олексій Резніков зауважив, що мінські домовленості не є ідеальними, ба більше – є юридично хиткими. Вони безумовно потребують перегляду та модернізації.

Зокрема, міністр із питань реінтеграції окупованих територій переконаний, що, власне, реінтеграція має бути безпечною, а не створювати ризики розколу країни.

Та попри все "відходити від мінського формату влада не буде і не планує", – заявив віцепрем'єр. Адже "це зобов'язання політико-дипломатичне, яке було взяте у 2014 році й подовжене у 2015".

Україна це розуміє, а от Росія, вочевидь, ні.

У комплексі заходів мінських угод було чітко визначено, що лінія розмежування має бути в певних координатах, визначених постановою Верховної Ради,

– наголосив Резніков.

Але так не є. Зокрема, "Дебальцеве має бути на підконтрольній уряду України території".

Це місто навів до прикладу міністр тому, що 18 лютого 2015 року – рівно 6 років тому – українські війська остаточно залишили позиції на Дебальцевському плацдармі.

У будь-якому випадку, як підсумував Олексій Резніков, Україна має намір і надалі відстоювати свої позиції на переговорах.

Чому знову актуальна тема мінських домовленостей

Річ у тім, що на лінії зіткнення на Донбасі з початку 2021 року відбулося певне загострення ситуації. І жоден формат перемовин наразі не спромігся призвести до розв'язання конфлікту.

Нагадаємо, перемовини по Донбасу тривають у двох форматах – мінському й нормандському:

Перший передбачає участь сторін конфлікту та посередництво ОБСЄ (Організації з безпеки й співробітництва у Європі).

У другому за посередників виступають Франція та Німеччина.

Посередником себе називає й Росія, хоча насправді вона є агресором. Позиція Росії, власне, й спричинила відсутність вагомого прогресу в обох форматах переговорів із 2014 року.

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