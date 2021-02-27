Олексій Данілов впевнений, що українці не бояться відповіді президента Росії Путіна на санкції проти Віктора Медведчука та компанії. Ніякі кроки глави країни-агресора не налякають громадян України.

Секретар РНБО зазначив, що наша країна з 2014 року перебуває у стані війни, нас немає чим страшити. Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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Те, що робить цей пан (Путін – 24 канал.), починаючи з 2014 року на території нашої країни, коли вони захопили Крим, коли вони розв'язали війну на території Донецької та Луганської областей. Чим нас ще можна злякати? Ми перебуваємо у стані війни фактично. Так, вона не оголошена, але це ж відбувається з 2014 року,

– сказав Олексій Данілов.

Українці не раз доводили волю до свободи

Секретар Ради нацбезпеки наголосив, українці справді мають генетичну волю до свободи та неодноразово це доводили.

Він додав, що український народ може ще раз її довести, адже ми не росіяни – нас не можна захопити чи принизити.

Зверніть увагу! У 2014 році Росія розпочала повномасштабну агресію проти України. Вона окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі.

Ситуація на Донбасі: коротко



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу