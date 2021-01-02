Україна напрацьовує нову дорожню карту двосторонніх відносин зі США. Пріоритетним завданням перед Києвом стоїть вибудовування ефективного діалогу з новою адміністрацією країни на всіх рівнях, зокрема й найвищому.

Також Україна налагоджуватиме контакти з представниками оновленого Конгресу США. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України та дипломатичний радник глави держави Ігор Жовква, інформує ZN,UA.

Дізнайтеся також Якими будуть пріоритети дипломатичної роботи України у 2021 році: що кажуть в ОП

Що сказав Жовква

Ми напрацьовуємо нову змістовну Дорожню карту двосторонніх відносин, яку повинні обговорити й почати реалізовувати вже у 2021 році… На порядку денному залишається офіційний візит президента України до США,

– наголосив він.

Заступник додав, що важливо також налагодити системний діалог з представниками американського Конгресу. Це потрібно для того, щоб оновлена політика США сприяла зміцненню трансатлантичної єдності, посиленню НАТО, розширенню і зміцненню безпекової підтримки України.

Крім того, команда президента працює над розробкою та реалізацією нових економічних проєктів між Україною та США у сфері сільського господарства, енергетики та інформаційних технологій.

Які напрямки співпраці з Україною декларував Байден

Джо Байден, який переміг на президентських виборах США у 2020 року, набравши 306 голосів виборників, ще під час передвиборчої кампанії окреслив свої майбутні стосунки з Україною.

Він пообіцяв домогтися закінчення війни на Донбасі. Для цього Байден працюватиме з європейськими союзниками, щоб "підтримати Україну, яка прагне суверенного, демократичного і процвітаючого майбутнього, на яке вона заслуговує".

Надати військову допомогу Україні, зокрема і зброю, щоб допомогти захистити себе від агресії Росії.

Майбутній президент США також має у планах всіляко заохочувати український уряд, бізнес і суспільство до боротьби з корупцією. Він прагне, щоб "українські громадяни могли користуватись верховенством права та економічними можливостями".