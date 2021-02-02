Президент Зеленський ввів санкції проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака. Обмеження стосуються і телеканалів нардепа від ОПЗЖ – 112, ZIK та NewsOne. За інформацією ЗМІ, санкції зачепили навіть літаки, якими користуються Козак та Медведчук.

Джерело: "Дзеркало тижня"

Цими літаками і Козак, і Медведчук користувались для перельотів до Росії.

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Літаками здійснювали прямі перельоти до Росії

Санкції щодо літаків наклали ще 29 січня.

Як повідомили ЗМІ високопоставлені джерела у Службі безпеки України, після того, як проти лідера "Опозиційної платформи – За життя" ввели американські санкції, повітряні судна перереєстрували у Молдові.

Зазначимо, що прямі перельоти до Росії, в Україні заборонені.

Важливо! Після накладання санкцій, літаки більше не зможуть входити у повітряний простір України, здійснювати посадку та брати на борт пасажирів.

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