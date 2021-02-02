Україна наклала санкції і на літаки Козака та Медведчука, – ЗМІ
Президент Зеленський ввів санкції проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака. Обмеження стосуються і телеканалів нардепа від ОПЗЖ – 112, ZIK та NewsOne. За інформацією ЗМІ, санкції зачепили навіть літаки, якими користуються Козак та Медведчук.
Джерело: "Дзеркало тижня"
Цими літаками і Козак, і Медведчук користувались для перельотів до Росії.
До теми Зеленський на 5 років ввів санкції проти Тараса Козака – соратника Медведчука
Літаками здійснювали прямі перельоти до Росії
Санкції щодо літаків наклали ще 29 січня.
Як повідомили ЗМІ високопоставлені джерела у Службі безпеки України, після того, як проти лідера "Опозиційної платформи – За життя" ввели американські санкції, повітряні судна перереєстрували у Молдові.
Зазначимо, що прямі перельоти до Росії, в Україні заборонені.
Головне про санкції проти Тараса Козака
- 2 лютого стало відомо про рішення РНБО ввести персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.
- Указ підписав президент Володимир Зеленський.
- Термін дії санкцій – 5 років.
- Також санкції поширили на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK та 112.
- Станом на вечір 2 лютого канали Козака перестали транслюватись.
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