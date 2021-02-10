Україна надіслала ноту в ОБСЄ через поранення військового на Донбасі

Проросійські бойовики на Донбасі 10 лютого обстріляли позиції ЗСУ. Через це один український військовий отримав поранення. Україна вже звернулася до моніторингової місії ОБСЄ.
Наразі поранений український захисник перебуває у задовільному стані.
Важливо Перемир'я й не було: експерти відверто прокоментували ескалацію на Донбасі
Українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела режим тиші на обох ділянках фронту та направила відповідні ноти до СММ ОБСЄ,
– мовиться у повідомленні.
►Бойовики прицільно обстріляли позиції Збройних сил України поблизу Пісків.
►Пораненого військового швидко відвезли у лікарню.
►На обстріли окупантів наші бійці відповіли.Зверніть увагу! З початку 2021 року бойовики щодня порушують режим тиші. Через це на Донбасі вже загинули 6 українських військових. Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що попри регулярні обстріли окупантів, немає підстав говорити про зрив перемир'я.