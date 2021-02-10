Україна надіслала ноту в ОБСЄ через поранення військового на Донбасі

10 лютого 2021 , 17:49
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Джерело:

телеграм Української делегації для участі в ТКГ

Проросійські бойовики на Донбасі 10 лютого обстріляли позиції ЗСУ. Через це один український військовий отримав поранення. Україна вже звернулася до моніторингової місії ОБСЄ.

Наразі поранений український захисник перебуває у задовільному стані.

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Українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела режим тиші на обох ділянках фронту та направила відповідні ноти до СММ ОБСЄ,
– мовиться у повідомленні.

Що відомо про поранення бійця

►Бойовики прицільно обстріляли позиції Збройних сил України поблизу Пісків.

►Пораненого військового швидко відвезли у лікарню.

►На обстріли окупантів наші бійці відповіли.

Зверніть увагу! З початку 2021 року бойовики щодня порушують режим тиші. Через це на Донбасі вже загинули 6 українських військових. Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що попри регулярні обстріли окупантів, немає підстав говорити про зрив перемир'я.


Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу