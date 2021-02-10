Проросійські бойовики на Донбасі 10 лютого обстріляли позиції ЗСУ. Через це один український військовий отримав поранення. Україна вже звернулася до моніторингової місії ОБСЄ.

Наразі поранений український захисник перебуває у задовільному стані. Важливо Перемир'я й не було: експерти відверто прокоментували ескалацію на Донбасі Українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела режим тиші на обох ділянках фронту та направила відповідні ноти до СММ ОБСЄ,

– мовиться у повідомленні. Що відомо про поранення бійця ►Бойовики прицільно обстріляли позиції Збройних сил України поблизу Пісків. ►Пораненого військового швидко відвезли у лікарню. ►На обстріли окупантів наші бійці відповіли. Зверніть увагу! З початку 2021 року бойовики щодня порушують режим тиші. Через це на Донбасі вже загинули 6 українських військових. Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що попри регулярні обстріли окупантів, немає підстав говорити про зрив перемир'я.

Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу