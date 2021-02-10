Україна надіслала ноту в ОБСЄ через поранення військового на Донбасі
Проросійські бойовики на Донбасі 10 лютого обстріляли позиції ЗСУ. Через це один український військовий отримав поранення. Україна вже звернулася до моніторингової місії ОБСЄ.
Наразі поранений український захисник перебуває у задовільному стані.
Важливо Перемир'я й не було: експерти відверто прокоментували ескалацію на Донбасі
Українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела режим тиші на обох ділянках фронту та направила відповідні ноти до СММ ОБСЄ,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про поранення бійця
►Бойовики прицільно обстріляли позиції Збройних сил України поблизу Пісків.
►Пораненого військового швидко відвезли у лікарню.
►На обстріли окупантів наші бійці відповіли.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter