Україна надала автобуси для трансферу через КПВВ на Донбасі, але Росія не відкрила пропуск

Україна 24 березня надала автобуси-човники для перевезення людей через лінію розмежування на Донбасі. Однак російська сторона відмовилася відкривати КПВВ зі свого боку.

Автобуси прибули о 7 годині ранку на КПВВ "Щастя" та "Золоте".

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Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі заявила, що тиждень чекала на відповідь Росії щодо відкриття КПВВ.

Реакція України на блокування пунктів пропуску

Наша делегація в ТКГ наголосила, що представники російської делегації ніяк не можуть розрізнити різницю між справами та словами.

На словах вони постійно жаліються на важку долю українців (яких тримають у заручниках на окупованих територіях). Коли доходить до справи, можливість людям виїхати з тимчасово окупованих територій та отримати соціальні виплати, блокується з 10 листопада,

– наголосила делегація.

Там додали, що чекають на оцінку дій Росії з боку держав-партнерів та міжнародних гуманітарних організацій.

Ситуація на КПВВ Донбасу