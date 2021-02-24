Україна надала автобуси для трансферу через КПВВ на Донбасі, але Росія не відкрила пропуск
Україна 24 березня надала автобуси-човники для перевезення людей через лінію розмежування на Донбасі. Однак російська сторона відмовилася відкривати КПВВ зі свого боку.
Джерело:Українська делегація в ТКГ
Автобуси прибули о 7 годині ранку на КПВВ "Щастя" та "Золоте".
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Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі заявила, що тиждень чекала на відповідь Росії щодо відкриття КПВВ.
Реакція України на блокування пунктів пропуску
Наша делегація в ТКГ наголосила, що представники російської делегації ніяк не можуть розрізнити різницю між справами та словами.
На словах вони постійно жаліються на важку долю українців (яких тримають у заручниках на окупованих територіях). Коли доходить до справи, можливість людям виїхати з тимчасово окупованих територій та отримати соціальні виплати, блокується з 10 листопада,
– наголосила делегація.
Там додали, що чекають на оцінку дій Росії з боку держав-партнерів та міжнародних гуманітарних організацій.
Ситуація на КПВВ Донбасу
- Україна закрила КПВВ весною 2020 року. Це було пов'язано з пандемією коронавірусу та карантинними обмеженнями.
- 10 листопада наша держава вирішила відкрити пункти пропуску, однак окупанти постійно їх блокують.
- Наразі на Донбасі працює лише 2 КПВВ – "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке".
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