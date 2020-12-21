Чи припинить Україна авіасполучення з Великою Британією через мутацію коронавірусу
Кабінет Міністрів України має намір тимчасово обмежити авіасполучення з Великобританією через поширення у країні нового штаму COVID-19. Мутований коронавірус є агресивніший та більш заразний, ніж звичайний.
Відповідне рішення Кабмін прийме сьогодні, 21 грудня. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела в уряді.
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Україна обмежить авіасполучення
Кабмін планує тимчасово обмежити авіасполучення з Великобританією у зв'язку з новим штамом коронавирусу,
– мовиться у матеріалі.
Що відомо про новий штам коронавірусу у Великобританії
- Мутований коронавірус може бути заразнішим на 70% .
- Він поширюється швидше, ніж вже відомий вірус.
- У Великій Британії новим штамом коронавірусу заразилися понад тисячі людей.
- З 20 грудня у Лондоні та двох графствах на південному сході Англії, де виявили найбільше випадків зараження, ввели локдаун.
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