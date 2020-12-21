Кабінет Міністрів України має намір тимчасово обмежити авіасполучення з Великобританією через поширення у країні нового штаму COVID-19. Мутований коронавірус є агресивніший та більш заразний, ніж звичайний.

Відповідне рішення Кабмін прийме сьогодні, 21 грудня. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела в уряді.

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Україна обмежить авіасполучення

Кабмін планує тимчасово обмежити авіасполучення з Великобританією у зв'язку з новим штамом коронавирусу,

– мовиться у матеріалі.

Що відомо про новий штам коронавірусу у Великобританії

Мутований коронавірус може бути заразнішим на 70% .

Він поширюється швидше, ніж вже відомий вірус.

У Великій Британії новим штамом коронавірусу заразилися понад тисячі людей.

З 20 грудня у Лондоні та двох графствах на південному сході Англії, де виявили найбільше випадків зараження, ввели локдаун.

Зверніть увагу! Через стрімке поширення мутованого коронавірусу 21 грудня уряд Великобританії збиреться на екстрене засідання. Сполучення з Туманним Альбіоном вже обмежили 30 країн світу.