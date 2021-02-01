В Україні знову можуть впровадити адаптивний карантин: є регіони для жовтої й зеленої зон

Кабінет Міністрів розглядає можливість повернення України до адаптивного карантину. Зокрема, є області, які за показниками можуть перебувати у зеленій або жовтій зоні.
Джерело: пресслужба Президента України
Після завершення локдауну по всій території України почав діяти загальнонаціональний карантин. Автоматично всі області потрапили у помаранчеву зону.
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Аналіз показує, що є регіони, у яких можливе більше послаблення карантинних заходів – до рівня, який відповідав жовтій та зеленій зоні,
– зазначив Шмигаль.
За його словами, Кабмін планує більш детально вивчити це питання та прийняти відповідне рішення.Нагадаємо, раніше про повернення до адаптивного карантину говорив і очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначав, що до таких обмежень можуть вдатися приблизно через 1,5 тижня після закінчення локдауну 25 січня.
Які обмеження діяли у різних карантинних зонах раніше / Інфографіка 24 каналу