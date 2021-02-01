В Україні знову можуть впровадити адаптивний карантин: є регіони для жовтої й зеленої зон

Кабінет Міністрів розглядає можливість повернення України до адаптивного карантину. Зокрема, є області, які за показниками можуть перебувати у зеленій або жовтій зоні.

Джерело: пресслужба Президента України

Після завершення локдауну по всій території України почав діяти загальнонаціональний карантин. Автоматично всі області потрапили у помаранчеву зону.

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В уряді говорять про повернення до адаптивного карантину

Аналіз показує, що є регіони, у яких можливе більше послаблення карантинних заходів – до рівня, який відповідав жовтій та зеленій зоні,

– зазначив Шмигаль.

За його словами, Кабмін планує більш детально вивчити це питання та прийняти відповідне рішення.

Що відомо про адаптивний карантин

Він передбачає поділ території України на 4 епідеміологічні зони: червону, помаранчеву, жовту та зелену.

Для кожної із зон передбачені свої карантинні обмеження.

Найсуворіші вони в червоній зоні. Тоді певний населений пункт фактично живе у режимі локдауну.

Раніше карантинні зони встановлювали на 14 діб.

раніше про повернення до адаптивного карантину говорив і очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначав, що до таких обмежень можуть вдатися приблизно через 1,5 тижня після закінчення локдауну 25 січня.



Які обмеження діяли у різних карантинних зонах раніше / Інфографіка 24 каналу