В Україні знову можуть впровадити адаптивний карантин: є регіони для жовтої й зеленої зон
Кабінет Міністрів розглядає можливість повернення України до адаптивного карантину. Зокрема, є області, які за показниками можуть перебувати у зеленій або жовтій зоні.
Джерело: пресслужба Президента України
Після завершення локдауну по всій території України почав діяти загальнонаціональний карантин. Автоматично всі області потрапили у помаранчеву зону.
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В уряді говорять про повернення до адаптивного карантину
Аналіз показує, що є регіони, у яких можливе більше послаблення карантинних заходів – до рівня, який відповідав жовтій та зеленій зоні,
– зазначив Шмигаль.
За його словами, Кабмін планує більш детально вивчити це питання та прийняти відповідне рішення.
Що відомо про адаптивний карантин
- Він передбачає поділ території України на 4 епідеміологічні зони: червону, помаранчеву, жовту та зелену.
- Для кожної із зон передбачені свої карантинні обмеження.
- Найсуворіші вони в червоній зоні. Тоді певний населений пункт фактично живе у режимі локдауну.
- Раніше карантинні зони встановлювали на 14 діб.
Які обмеження діяли у різних карантинних зонах раніше / Інфографіка 24 каналу
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