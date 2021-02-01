Кабінет Міністрів розглядає можливість повернення України до адаптивного карантину. Зокрема, є області, які за показниками можуть перебувати у зеленій або жовтій зоні.

Джерело: пресслужба Президента України

Після завершення локдауну по всій території України почав діяти загальнонаціональний карантин. Автоматично всі області потрапили у помаранчеву зону.

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В уряді говорять про повернення до адаптивного карантину

Аналіз показує, що є регіони, у яких можливе більше послаблення карантинних заходів – до рівня, який відповідав жовтій та зеленій зоні,

– зазначив Шмигаль.

За його словами, Кабмін планує більш детально вивчити це питання та прийняти відповідне рішення.

Нагадаємо, раніше про повернення до адаптивного карантину говорив і очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначав, що до таких обмежень можуть вдатися приблизно через 1,5 тижня після закінчення локдауну 25 січня.

Що відомо про адаптивний карантин

Він передбачає поділ території України на 4 епідеміологічні зони: червону, помаранчеву, жовту та зелену.

Для кожної із зон передбачені свої карантинні обмеження.

Найсуворіші вони в червоній зоні. Тоді певний населений пункт фактично живе у режимі локдауну.

Раніше карантинні зони встановлювали на 14 діб.



Які обмеження діяли у різних карантинних зонах раніше / Інфографіка 24 каналу