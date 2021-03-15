Україна може перемогти технологічним підходом, – Кабаненко про війну на Донбасі

Джерело:Військове телебачення України
За останній період в Україні почали більше уваги почали приділяти зброї, військовій техніці. А також – аспектам підготовки особового складу.
Україна повинна ухвалювати більше технологічних рішень, які дозволять випереджувати сторону противника і перемагати. Таку думку висловив в інтерв'ю "11 запитань" підприємець і адмірал у відставці Ігор Кабаненко.
Повне інтерв'ю Серйозний тягар та відповідальність: Кабаненко розповів про роботу адмірала
За його словами, Росія може діяти непередбачувано. На це вплинуть зокрема технології.
В сучасних умовах наша армія може перемогти тільки якістю, тобто технологічним підходом,
– зазначив Кабаненко.
Він також зауважив, що після закінчення війни потрібно робити комплекс заходів, щоб про українську армію не забули:
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу
Інтерв'ю з Ігорем Кабаненком: дивіться відео