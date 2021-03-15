Україна може перемогти технологічним підходом, – Кабаненко про війну на Донбасі

За останній період в Україні почали більше уваги почали приділяти зброї, військовій техніці. А також – аспектам підготовки особового складу.

Україна повинна ухвалювати більше технологічних рішень, які дозволять випереджувати сторону противника і перемагати. Таку думку висловив в інтерв'ю "11 запитань" підприємець і адмірал у відставці Ігор Кабаненко.

Повне інтерв'ю Серйозний тягар та відповідальність: Кабаненко розповів про роботу адмірала

Україна може перемогти технологічним підходом

За його словами, Росія може діяти непередбачувано. На це вплинуть зокрема технології.

В сучасних умовах наша армія може перемогти тільки якістю, тобто технологічним підходом,

– зазначив Кабаненко.

Що робити, щоб про армію не забули

Він також зауважив, що після закінчення війни потрібно робити комплекс заходів, щоб про українську армію не забули:

по-перше, Збройні сили України повинні ставати публічнішими щодо стратегічних комунікацій;

по-друге, потрібна урядова підтримка в широкому розумінні (Верховної Ради, Уряду, адміністрації президента).



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Інтерв'ю з Ігорем Кабаненком: дивіться відео