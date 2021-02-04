Україна може отримати доступ до поїздок у ЄС: перші деталі

Україна має великі шанси отримати доступ до поїздок у Євросоюз. Ситуація може покращитися вже наприкінці весни.
Джерело: ТСН
Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що 25 січня відбулося засідання Ради ЄС міністрів закордонних справ.
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Динаміка спаду захворюваності на коронавірус свідчить, що у нас великі шанси піднятися в щабель країн, які матимуть доступ до поїздок в ЄС,
– наголосила Стефанішина.