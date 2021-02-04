Україна може отримати доступ до поїздок у ЄС: перші деталі

4 лютого 2021 , 23:12
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Україна має великі шанси отримати доступ до поїздок у Євросоюз. Ситуація може покращитися вже наприкінці весни.

Джерело: ТСН

Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що 25 січня відбулося засідання Ради ЄС міністрів закордонних справ.

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Динаміка спаду захворюваності на коронавірус свідчить, що у нас великі шанси піднятися в щабель країн, які матимуть доступ до поїздок в ЄС,
– наголосила Стефанішина.

Що ще сказала Стефанішина

  • Підтвердження цього можна зауважити за результатами лібералізації поїздок між першою і другою хвилями коронавірусу.
  • Коли відбувається загальноєвропейський спад зараження коронавірусом, багато країн дають індивідуальний доступ низці країн. Зокрема, Україні.
  • Сучасна динаміка в Україні та Європі вселяє надію, що наприкінці весни "ми матимемо ширший доступ, аніж зараз".