Україна може отримати доступ до поїздок у ЄС: перші деталі
Україна має великі шанси отримати доступ до поїздок у Євросоюз. Ситуація може покращитися вже наприкінці весни.
Джерело: ТСН
Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що 25 січня відбулося засідання Ради ЄС міністрів закордонних справ.
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Динаміка спаду захворюваності на коронавірус свідчить, що у нас великі шанси піднятися в щабель країн, які матимуть доступ до поїздок в ЄС,
– наголосила Стефанішина.
Що ще сказала Стефанішина
- Підтвердження цього можна зауважити за результатами лібералізації поїздок між першою і другою хвилями коронавірусу.
- Коли відбувається загальноєвропейський спад зараження коронавірусом, багато країн дають індивідуальний доступ низці країн. Зокрема, Україні.
- Сучасна динаміка в Україні та Європі вселяє надію, що наприкінці весни "ми матимемо ширший доступ, аніж зараз".
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