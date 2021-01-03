Україна може отримати американський скраплений газ з Хорватії
На початку 2021 року танкер зі США поставив першу партію скрапленого газу на плавучий LNG-термінал у Хорватії. Тепер оператор газотранспортної системи хоче транспортувати його до України.
Наразі Україна та угорський оператор ГТС працює над створенням гарантованих потужностей для транспортування газу з цього терміналу до України. Про це повідомив голова оператору ГТС Сергій Макогон у фейсбуці.
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Зараз немає точної інформації, коли американський газ з'явиться в Україні.
Це створить додатковий маршрут постачання газу у країну з альтернативних джерел, що зміцнить нашу енергетичну безпеку,
– пояснив Макогон.
Що відомо про LNG-термінал
- Це плавучий термінал, потужністю 2,6 мільярда кубометрів газу на рік.
- Вражає, але його потужності на наступні 3 роки вже розпродали повністю, до 2027 року – на 80%, а до 2035 року – на 50%.
- LNG-термінал на острові Крк має допомогти Хорватії диверсифікувати постачання природного газу, як і деяким країнам Центральної Європи (зокрема, Угорщині).
- До останнього часу Хорватія залежала від російського газу та власного видобутку.
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