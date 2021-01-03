На початку 2021 року танкер зі США поставив першу партію скрапленого газу на плавучий LNG-термінал у Хорватії. Тепер оператор газотранспортної системи хоче транспортувати його до України.

Наразі Україна та угорський оператор ГТС працює над створенням гарантованих потужностей для транспортування газу з цього терміналу до України. Про це повідомив голова оператору ГТС Сергій Макогон у фейсбуці.

Важливо Звільнення від російської газової голки: у Хорватії запустили термінал скрапленого газу зі США

Зараз немає точної інформації, коли американський газ з'явиться в Україні.

Це створить додатковий маршрут постачання газу у країну з альтернативних джерел, що зміцнить нашу енергетичну безпеку,

– пояснив Макогон.

Що відомо про LNG-термінал