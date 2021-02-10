Україна може отримати 600 мільйонів євро від ЄС: за яких умов

Україна може отримати від Євросоюзу додаткових 600 мільйонів євро фінансової допомоги. Проте для цього траншу є кілька важливих умов.

Детальніше про них віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс розповів на пресконференції в Брюсселі 10 лютого.

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Як підкреслив Домбровскіс, для надання другого траншу Україні потрібно:

виконати 8 структурних заходів;

досягти позитивного прогресу з МВФ.

"Надання траншу вимагатиме виконання структурних заходів, які Україна зобов'язалася реалізувати. По-друге, треба досягти позитивного поступу з МВФ у рамках програми stand-by", – пояснив він.

Зауважимо, що влітку 2020 року МВФ затвердив нову програму stand-by для України, тривалістю у 18 місяців. Її сума сягає приблизно 5 мільярдів доларів.

Дуже важливо забезпечувати судову реформу, зробити антикорупційну інфраструктуру дієвою та покращувати інвестиційний клімат,

– наголосив віцепрезидент Єврокомісії.

Що кажуть у ЄС про реформи в Україні

Раніше Домбровскіс виступив від імені глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля. Він підкреслив, що Євросоюз оцінює прогрес у процесі реформ в Україні, проте їх продовжує гальмувати корупція.

У ЄС закликали Україну зупинити контрабанду, наголосивши, що від неї "виграють лише злочинці та олігархи". Також там наголосили, що НАБУ має бути повністю незалежним.