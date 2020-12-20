Колишній бранець Кремля Олег Сенцов переконаний, що вода в Криму виявилася єдиним важелем, яким Україна може впливати на Росію. Він навіть жартома запропонував міняти бочку води на одного в'язня путінського режиму.

Були також питання електроенергії та продуктів, але Росія змогла їх замістити. Про це Олег Сенцов розповів в інтерв'ю проєкту "Рандеву з Яніною Соколовою".

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Якісь політичні всі ці штуки не можуть тривати довго. Коли в Криму не йде війна, а там вона не йде, маю на увазі активні бойові дії, це відходить на другий план. Тоді це питання вже не є настільки актуальним, і світове суспільство, на жаль, не приділяє йому стільки уваги,

– підкреслив режисер.

Втім, важіль впливу таки знайшовся – це кримська вода. Колишній бранець Кремля переконаний, що Україні слід проявити політичну волю, щоб тримати цей важіль і давити на Росію.

На питання ведучої, що в Криму є багато людей, які проти окупації, але їх теж зачіпає дефіцит води, Олег Сенцов з посмішкою запропонував міняти бочку води на одного полоненого.

Яніна Соколова зауважила, що в такий спосіб Україна зможе повернути всі сотні полонених, а росіян забезпечити водою всього на кілька годин. Тоді ексбранець погодився, що в такому разі за полоненого можна навіть цистерну води давати.

Наскільки серйозною є проблема води в Криму

Олег Сенцов також розповів, що серед його знайомих у Криму, які мали "проукраїнську або просто адекватну позицію", давно виїхали.

На півострові залишилися буквально декілька людей, які не змогли виїхати через певні обставини. З ними український режисер спілкується не регулярно, але вони часто говорять саме про воду.

Інформація останніх днів для мене від знайомих – це мрія про те, щоб прийти додому, набрати ванну гарячої та чистої води й помитися. Це вже мрія,

– заявив Олег Сенцов.

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