Україна може назавжди залишитися в зимовому часі

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про скасування переходу на літній і зимовий час. Однак, є ймовірність, що ще у 2021 році українці будуть переводити стрілки годинника.

Аби Україна назавжди лишилася у зимовому часі і не переходила більше на літній, депутатам необхідно до 25 березня проголосувати за відповідний законопроєкт до 25 березня. Про це розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа.

Нагадаємо Рада зробила перший крок до скасування літнього часу

За яких умов переводення годинників більше не буде

У профільному комітеті зазначили: сподіваються встигнути проголосувати законопроєкт в цілому. Тоді 25 березня переводити годинник буде не потрібно.

За задумом авторів, Україна повинна залишитися на зимовому часі. Це стандартний час, який діє з 25 жовтня до 25 березня.

У прикінцевих положеннях законопроєкту зазначається, що в разі прийняття в цілому він вступить в силу через три місяці після його офіційного опублікування. Однак Підласа підкреслила: в разі, якщо Рада не зможе ухвалити закон до 25 березня, то між першим і другим читанням депутати передбачать поправку, згідно з якою в Україні "востаннє" годинник переводитимуть 25 жовтня.

Якщо Рада встигне проголосувати законопроєкт до 25 березня 2021 року, то ми змінимо цю норму, і він вступить в силу одразу ж, і ми не будемо 25 березня переводити годинник. Якщо виникнуть будь-які труднощі, то ми ще двічі переведемо годинники, але 25 жовтня – востаннє,

– уточнила депутатка.

Скасування переведення годинників: головне

3 березня 2021 року нардепи ухвалили у першому читанні законопроєкт № 4201.

4201. За проголосували 277 депутатів, проти – нуль.

Аби він вступив у силу, необхідно проголосувати за нього у другому читанні і вцілому.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зауважила, що політсила підтримає ухвалення законопроєкту. Пропризедентській партії вистачить голосів, аби ухвалити рішення вцілому.

Традиція переходу на зимовий чи літній час