Народні обранці пропонують денонсувати Харківські угоди між Україною та Росією. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді.

Наразі документ перебуває на розгляді комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

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Що відомо про законопроєкт

Законопроєкт №0095 "Про денонсацію угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України" внесли до Ради 12 березня.

Його ініціаторами виступили народні депутати від президентської партії "Слуга народу" – Олег Дунда та Олександр Аліксійчук.

У пояснювальній записці мовиться про те, що денонсація угоди дозволить зменшити ризики, пов'язані із національною безпекою України.

Довідка. Денонсація – це припинення дії міжнародного договору. Держава, яка денонсує угоду, повинна повідомити про це іншу – згідно з обумовленими порядком та термінами.

Україна вже намагалася денонсувати угоди

У 2014 році у Москві заявили, що Харківські угоди не мають сенсу, адже Кремль отримав фактичний контроль над Кримом. Роком раніше Верховна Рада провалила спробу скасування домовленостей.

Частина членів тогочасної парламентської більшості вважала, що це звузить можливості домагатися через міжнародні суди компенсації від Росії за шкоду, заподіяну в українському Криму.

Що варто знати про Харківські угоди

Документ підписали Дмитро Мєдвєдєв і Віктор Янукович у квітні 2010 року – мовилося про продовження терміну базування російського флоту у Криму на 25 років.

Опісля ці домовленості ратифікувала Верховна Рада – відповідне рішення тоді підтримали 236 народних депутатів.

У 2014 році Генпрокуратура відкрила справу через ці угоди. Ще через 7 років справу щодо ймовірної держзради через укладення угод відкрила СБУ.



Хто голосував за Харківські угоди / Інфографіка 24 каналу

2014 року Росія деносувала угоду. В Москві заявили, що вона немає сенсу, адже Кремль отримав фактичний контроль над Кримом. В Україні 2013 року депутати провалили спробу скасування домовленостей. Частина членів тогочасної парламентської більшості вважала, що це звузить можливості домагатися через міжнародні суди компенсації від Росії за шкоду заподіяну у Криму .

2014 року Росія деносувала угоду. В Москві заявили, що вона немає сенсу, адже Кремль отримав фактичний контроль над Кримом. В Україні 2013 року депутати провалили спробу скасування домовленостей. Частина членів тогочасної парламентської більшості вважала, що це звузить можливості домагатися через міжнародні суди компенсації від Росії за шкоду заподіяну у Криму .