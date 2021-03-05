Україна має щодня вимагати вступу в НАТО, – Єрмак

Андрій Єрмак заявив, що процес вступу України до НАТО має бути максимально прискорений. Все тому, що зараз наша держава стоїть на межі захисту демократичних цінностей.

Що каже Єрмак про вступ України в НАТО

У нашій країні триває війна, тому Україна є форпостом захисту демократичних цінностей. Про це керівник Офісу Президента заявив на онлайн-брифінгу з питань внутрішньої та зовнішньої політики.

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"Ми заслуговуємо стати частиною сім'ї країн НАТО. Щодня на Донбасі українці гинуть за свій демократичний вибір", – наголосив Єрмак.

Настав час, коли Україна має щодня говорити про вступ до НАТО, вимагати вступу, оскільки виконує дорожню карту кроків, необхідних для асоціації,

– заявив політик.

Він зазначив, що у червні 2020 року Україна вийшла на новий рівень співробітництва з НАТО, отримавши статус партнера розширених можливостей.

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