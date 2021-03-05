Україна має щодня вимагати вступу в НАТО, – Єрмак
Андрій Єрмак заявив, що процес вступу України до НАТО має бути максимально прискорений. Все тому, що зараз наша держава стоїть на межі захисту демократичних цінностей.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Що каже Єрмак про вступ України в НАТО
У нашій країні триває війна, тому Україна є форпостом захисту демократичних цінностей. Про це керівник Офісу Президента заявив на онлайн-брифінгу з питань внутрішньої та зовнішньої політики.
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"Ми заслуговуємо стати частиною сім'ї країн НАТО. Щодня на Донбасі українці гинуть за свій демократичний вибір", – наголосив Єрмак.
Настав час, коли Україна має щодня говорити про вступ до НАТО, вимагати вступу, оскільки виконує дорожню карту кроків, необхідних для асоціації,
– заявив політик.
Він зазначив, що у червні 2020 року Україна вийшла на новий рівень співробітництва з НАТО, отримавши статус партнера розширених можливостей.
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